Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, sambata seara, la București, cu scorul de 1-0, in fața Finlandei, intr-un meci din grupa C a diviziei secunde a Ligii Națiunilor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Nicușor Bancu (foto), in minutul 30. In celalalt joc din grupa, tot sambata, Muntenegru…

- Naționala de fotbal a Romaniei a suferit cea de a doua infrangere din actuala ediție a Ligii Națiunilor. Dupa 0-2 cu Muntenegru, tricolorii au fost invinsi și de Bosnia-Herțegovina, scor 0-1 (0-0), intr-o partida disputata, marți seara, la Zenica. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Prevljak,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, marti, 7 iunie, de la ora 21.45, la Zenica, cea de-a doua partida din actuala editie a Ligii Natiunilor, Grupa a 3-a, Liga B, in compania reprezentativei Bosniei-Hertegovina. Dupa ce au debutat cu stangul, 0-2 cu Muntenegru, si l-au pierdut si pe fundasul Iulian…

- Romania cauta primele puncte din Liga Națiunilor in Bosnia, o naționala care a juca slab la Helsinki, unde a smuls abia in penultimul minut o remiza cu Finlanda, 1-1. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru. „Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

- Aseara s-a jucat Muntenegru - Romania și a ieșit rau pentru noi. Am pierdut cu 2-0, deci am pornit prost Liga Națiunilor. Ce am remarcat la primul meci oficial al "naționalei" sub Edi Iordanescu? Citește mai jos. 1. Avem o naționala de optimiști. Cand toata lumea se vaita ca "mai rau de atat nu se…

- Tricolorii vor evolua in echipament alb in meciul cu Muntenegru, programat la ora 21.45, in prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- UEFA l-a delegat pe suedezul Andreas Ekberg (37 de ani) sa arbitreze partida dintre Muntenegru și Romania, din Liga Națiunilor. Muntenegru - Romania este sambata, 4 iunie. Partida este programata de la 21:45 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.to și la televizor pe Prima TV. Ekberg va fi ajutat…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa patru partide oficiale in luna iunie, toate in cadrul Ligii Natiunilor, competiție care ii poate asigura locul in barajul pentru EURO 2024. Muntenegru - Romania, 4 iunie, ora 21:45, stadion PodgoricaBosnia-Herțegovina - Romania, 7 iunie, ora 20:45, stadion Bilino…