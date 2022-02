Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, Mihail Fridman, a spus ca "razboiul nu poate fi niciodata o soluție", iar varsarea de singe care va costa ambele popoare multe vieți, trebuie oprita. Acțiunile militare au devenit o tragedie atit pentru ucraineni, cit și pentru ruși, varsarea de singe trebuie…

- Momente emoționante la meciul din Premier League dintre Everton și Machester City. Jucatorii ucraineni Aleks Zinchenko și Vitaliy Mykolenko s-au imbrațișat inaintea meciului, cei doi evoluand astazi ca adversari, dar fiind colegi la echipa naționala.

- Mobilizare fara precedent in Bacau pentru refugiații din Ucraina, care au inceput sa ajunga in numar foarte mare la granița cu Romania. In timp ce autoritație intarzie sa amenajeze tabere mobile și alte spații de cazare, oameni de rand și diverși... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Angelina Jolie, in virsta de 46 de ani, și-a exprimat sprijinul sau pentru refugiați. Statele Unite se tem ca numarul total de refugiați din Ucraina va depași cinci milioane de oameni. In calitate de ambasador de bunavoința al ONU, fosta soție a lui Brad Pitt supravegheaza situația refugiaților. Potrivit…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

- Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric.…

- Greenpeace Romania a transmis, joi, un mesaj in contextul situatiei din Ucraina in care cere solutionarea pasnica a conflictelor, potivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Proteste anti-razboi de amploare, la Kiev. Mii de oameni in strada, ingrijorați de o posibila invazie din partea Rusiei O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc sambata, la Kiev, unde populația este extrem de ingrijorata de posibilitatea ca Ucraina va fi invadata de Rusia. Ucrainenii au trecut in…