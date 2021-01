Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din Romania, in prezent patron la Viitorul Constanța, a acceptat invitația lui Ovidiu Ioanițoaia de a participa la o ediție speciala de Craciun a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de…

- Cartea scrisa in urma cu cațiva ani de cunoscutul ziarist Horia Alexandrescu – „Steaua lui Gațu”, descrie o serie de evenimente din viața marelui handbalist, dar și un episod mai puțin cunoscut despre perioada decembrie 1989. PUTEREA va publica integral acest capitol denumit „Decembrie ’89 sau revoluția…

- PSD are cel mai dezvoltat program in domeniul susținerii corecte și eficiente a sectorului agroalimentar. Zonele montane vor fi susținute prin mai multe programe de finanțare pentru inființarea de centre de colectare a laptelui, a lanii, a fructelor de padure, precum și crearea unor stane montane cu…

- Siria l-a desemnat duminica pe diplomatul de cariera Faisal Mekdad in functia de ministru al afacerilor externe, post ramas vacant saptamana trecuta prin decesul lui Walid Moalem, au anuntat media de stat siriene, citate de Reuters, potrivit AGERPRES. Mekdad a fost adjunct al ministrului de…

- Potențialul alimentar al Romaniei poate asigura hrana pentru o populație dubla fața de cea pe care o are acum țara noastra. Totuși, Romania importa masiv produse agroalimentare. Numai in primul semestru al anului 2020 deficitul in acest domeniu a depașit 1 miliard de euro. Partidul Social Democrat propune…

- Calin Matieș, Președinte al Federației Naționale a Producatorilor de Produse Tradiționale din Romania și antreprenor de succes, candideaza pentru un mandat de senator, cu intenția de a ajuta producatorii locali, sectorul hotelier, cel al restaurantelor, agricultura, turismul și pe toți cei care au o…

- Marcel Pușcaș (60 de ani) a povestit cum Dumitru Dumitriu (74 de ani) i-a cerut sa aranjeze meciuri, in perioada in care ocupa funcția de președinte al Stelei. Fost mijlocaș oradean, cu un traseu pe teren intrerupt abrupt la 25 de ani din cauza unei fracturi de tibie și peroneu, Marcel Pușcaș povestește…