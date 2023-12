Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vacanța in Zanzibar, Ștefan Tarnovanu (23 de ani), portarul de la FCSB, și-a cerut iubita in casatorie. Tarnovanu a fost atent la detalii, a organizat cererea pe plaja, chiar langa apa. In mijlocul unui cadru de flori, in forma de inima, a fost pus mesajul „Vrei sa te casatorești cu mine?”,…

- Aleksander Mitrovic, 20 de ani, fostul portar-cotizant al lui Dinamo, caci Sasha a avut mult timp card de membru DDB, a fost pierdut gratis de „caini” in urma cu doi ani și, dupa o scurta experiența la Genoa Primavera, s-a intors in țara și evolueaza pentru CSC Șelimbar, liderul din Liga 2. ...

- Catalin Cazacu are iubita noua! Prezentatorul de la Antena Stars pare ca a dat-o uitarii definitiv pe Ramona Olaru, asistenta de la Neatza. Acesta s-a afișat in public cu noua lui cucerire, o blondina superba. Cei doi au fost prezenți la un eveniment monden din Capitala, iar fostul motociclist abia…

- Chiar daca a intrat in casa Mireasa pentru a-și gasi jumatatea, și-a cunoscut iubitul in afara competiției. O fosta concurenta a fost ceruta in casatorie de curand, in vacanța din Paris. Primele imagini cu cei doi, dupa ce s-au logodit.

- Marius și Ioana formeaza al cincilea cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Cei doi au lipsit in prima parte a galei de pe 8 decembrie, iar cand au revenit fata le-a aratat tuturor inelul de logodna.

- Dana Rogoz a avut o noua apariție de senzație, așa cum ne-a obișnuit. Actrița a publicat mai multe imagini in mediul online, cu care i-a impresionat pe internauți. Vedeta a stralucit in vacanța din Dubai, unde s-a distrat de minune și a surprins mai multe cadre, pe care nu a ezitat sa le imparta cu…

- Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, escapada amoroasa la munte cu noua iubita. De cine au fost insoțiți cei doi și cum iși rasfața iubita. Marius și Gabriela sunt impreuna de aproximativ doua luni, iar relația pare a fi din ce in ce mai sudata.

- Adrian Cristea este istorie pentru Andreea Roșca. Fosta lui iubita radiaza de fericire la brațul actualului partener, un milionar italian, care pare ca i-a adus zambetul pe buze, dupa desparțirea de fostul fotbalist.