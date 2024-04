Stiri pe aceeasi tema

- Dubai, cunoscut pentru clima sa arida și pentru temperaturile caniculare, a fost lovit marți de ploi torentiale care au dus la inundații de amploare. Ploaia neobișnuita nu numai ca a blocat orașul, dar a starnit și ingrijorari cu privire la influența crescanda a schimbarilor climatice asupra fenomenelor…

- Dubai, cunoscut pentru clima sa arida și pentru temperaturile caniculare, a fost lovit marți de ploi torentiale care au dus la inundații de amploare. Ploaia neobișnuita nu numai ca a blocat orașul, dar a starnit și ingrijorari cu privire la influența crescanda a schimbarilor climatice asupra fenomenelor…

- Imagini revoltatoare intr-o comuna din județul Vaslui. Mai mulți elevi au fost transportați la școala in condiții improprii, cu o autoutilitara a Primariei Lunca Banului.In imaginile surprinse de un consilier local se observa cum copiii stateau inghesuiți, alaturi de o profesoara.Luat la intrebari,…

- Imagini apocaliptice din Spania. Pompierii se lupta cu flacarile in timp ce mulți locatari sunt blocați in case, fara nicio cale de scapare. Un incendiu uriaș a izbucnit intr-un bloc cu sute de apartamente din Valencia. Incendiu uriaș intr-un bloc cu sute de apartamente din Valencia Un incendiu uriaș…

- Un traficant de persoane roman a fost inchis in Marea Britanie pentru ca a inghesuit șapte migranți intr-un compartiment minuscul de dormit destinat unei singure persoane, incercand cu tupeu sa intre in Marea Britanie. Imagini șocante arata spațiul mic, inuman, in care șase vietnamezi și un sirian au…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…

- Unul dintre protestatarii de la Afumați , Cristina Szabo, sesizeaza pe pagina sa de Facebook ca realitatea de la fața locului nu are legatura cu cea prezentata in media, subliniind, printre altele, ca „Poliția și jandarmeria și nu numai , știu despre noi , cei care am fost zi de zi acolo , mai mult…

- Mai este puțin, pana in feburarie, cand, in sfarșit, Simona Halep se va afla in fața ultimei șanse de a schimba verdictul ITIA de suspendare pe patru ani pentru dopaj, respectiv va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. In perioada care a inceput din momentul suspendarii Simona s-a…