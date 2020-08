Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi dezvaluiri dupa incidentul in care a fost implicat Harry Maguire, capitanul lui Manchester United, pe insula Mykonos din Grecia. Prin intermediul avocatului sau, fundașul și-a prezentat propria versiune asupra celor intamplate. Jucatorul și anturajul sau susține ca ar fi fost atacați pe strada…

- Harry Maguire (27 de ani), capitanul lui Manchester United și cel mai scump fundaș din lume, a fost dus la secție in catușe azi-noapte, anunța Daily Mail. Fotbalistul era in vacanța pe insula Mykonos. Era deja criticat pentru jocul sau. O noapte intr-o celula din Grecia ii mai lipsea lui Harry Maguire!…

- Un oficial german a avertizat ca al doilea val al pandemiei de coronavirus loveste deja tara, in conditiile in care numarul infectarilor zilnice creste, iar institutul guvernamental pentru boli infectioase se declara foarte ingrijorat, relateaza sambata dpa, informeaza Agerpres.Citește și:…

- Vot cu scandal in ședința Consiliului General al Municipiului Bucuresti! S-a votat al cincilea program de testare a bucureștenilor pentru COVID-19 – “Vacanța 2020”. PNL și USR au votat impotriva, argumentand ca daca bucureștenii au bani pentru a pleca in Grecia, atunci au bani și plata testului.In…

- Inca doi oameni de televiziune și muzica se afla zilele acestea in Grecia. Este vorba de fostul solist al trupei Krypton, actor și vedeta de televiziune, alaturi de soția sa Irina, reporter și ea, dar care are propriul blog, unde a scris despre vacanța in Grecia de anul acesta unde sunt noi reguli.…

- Eurodeputata bulgara Elena Ionceva a cerut deschiderea unei anchete asupra unei inregistrari audio in care o voce care seamana cu cea a premierului Boiko Borisov jura ca „o va arde”, transmite cotidianul britanic „The Guardian”.

- Sute de turisti din Romania pleaca in vacanta in Grecia si Bulgaria, incepind din 15 iunie, odata cu eliminarea masurii de carantina ori auto-izolare de 14 zile la intoarcerea in Romania si redeschiderea granitelor pentru turism in aceste tari. Primii turisti, mai multe familii din Bucuresti, au plecat…

- Primii 150 de turisti, majoritatea pensionari, au plecat in vacanta mult asteptata spre Grecia si Albania. Agențiile de turism și-au luat masuri speciale de prevenire a infectiei cu noul coronavirus. Nerabdatori sa plece in vacanta, turistii nu se tem ca risca sa se imbolnaveasca, potrivit Mediafax.Elena…