- Duminica, 17 martie 2024, in jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihalț au fost sesizați de catre o femeie de 27 de ani, din localitatea Mihalț, cu privire la faptul ca a fost agresata de fostul soț. Din primele cercetari, a rezultat ca, in timp ce se afla in incinta unui magazin…

- Un barbat din Malu cu Florile a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce și-a batut fosta sotie, joi, chiar in locuința acesteia. Mai mult de atat, tipul in varsta de 39 de ani a incalcat și ordinul de protecție emis de autoritați. Totodata, la data de 2 februarie, barbatul ar fi amenințat-o telefonic…

- SCANDAL intr-o familie din Șibot: Un tanar de 24 de ani, REȚINUT de polițiști dupa ce și-a batut soția SCANDAL intr-o familie din Șibot: Un tanar de 24 de ani, REȚINUT de polițiști dupa ce și-a batut soția Un tanar de 24 de ani, din Șibor, a fost reținut de polițiști dupa ce și-a batut soția. S-a ales…

- Femeie din Zalau, TALHARITA intr-o gara din Alba, de un tanar de 25 de ani: Barbatul, REȚINUT de polițiști Femeie din Zalau, TALHARITA intr-o gara din Alba, de un tanar de 25 de ani: Barbatul, REȚINUT de polițiști Un tanar de 25 de ani, din Alba, a fost reținut de polițiști dupa ce a talharit o femeie…

- SCANDAL intr-o familie din Alba: Un barbat care și-a batut soția s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu SCANDAL intr-o familie din Alba: Un barbat care și-a batut soția s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu Un barbat din Petrești s-a ales cu dosar penal și ordin…

- Joi, 1 februarie, la ora 11.49, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in jurul orei 11.00, un barbat de 62 de ani, din Targu Lapuș, și-ar fi agresat fizic mama. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca barbatul și-ar fi agresat…

- In noaptea de 08/09 ianuarie 2024, polițiștii din Cugir au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 60 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru incalcarea ordinului de protecție și lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 8 ianuarie…

