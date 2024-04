Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de imbracaminte sportiva Adidas intentioneaza sa retraga de la vanzare din magazinele sale tricoul cu numarul 44 al nationalei de fotbal a Germaniei din cauza faptului ca cifra a fost stilizata in asa fel incat aduce destul de mult cu un simbol nazist, scrie DPA, citata de Agerpres.

- "Sigur vom bloca personalizarea tricourilor in online", a spus purtatorul de cuvant al Adidas, Oliver Bruggen.Utilizatorii retelelor de socializare au observat si au criticat faptul ca numarul 44 este mult prea asemanatoare cu simbolul a ceea ce a fost Schutzstaffel (SS), o organizatie paramilitara…

- Parteneriatul dintre Federația Germana de Fotbal și brandul Adidas se apropie de sfarșit. Colaborarea dateaza din anul 1954. Dupa 70 de ani in care nemții au purtat echipamente furnizate de Adidas, cele doua parți nu au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului, care va expira in decembrie 2026.…

- Cantarețul targoviștean de trap Gabriel Gavriș, cunoscut sub numele de Gheboasa, ar fi fost prins cu droguri. Procurii DIICOT l-au pus sub invinuire dupa ce au gasit asupra sa canabis, pe care l-ar fi primit pentru consum propriu. Cazul in care este implicat Gheboasa are legatura cu cel in care este…

- Taylor Fritz (26 de ani, 10 ATP) a primit criticile fanilor din cauza unui mesaj apreciat pe rețelele de socializare. Jucatorul american susține ca a apasat butonul de like din greșeala. Sean Strickland, unul dintre cei mai in voga sportivi din UFC, a devenit tot mai activ in spațiul public. Aparițiile…

- Ministrul scotian al sanatatii si-a prezentat demisia joi, in urma unui scandal provocat de un meci de fotbal urmarit de fii sai pe iPad-ul sau de serviciu in timpul unei vacante in Maroc, ceea ce a dus la o factura telefonica de peste 12.000 de euro, informeaza AFP.