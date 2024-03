Stiri pe aceeasi tema

- Herman von Hebel, președintele Comisiei independente de evaluare a integritații candidaților la funcția de membru in organele de autoadministrare ale judecatorilor și procurorilor(Comisia Pre-Vetting), a activat in perioada 8 martie 2013 – 16 aprilie 2018, in calitate de grefier la Curtea Internaționala…

- Comisia Pre-Vetting a publicat o declarație drept raspuns la intrebarile jurnaliștilor cu privire la audierea parinților unui candidat in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in contextul procesului de evaluare reluata. Valul de critici cu privire la comisia „pre-vetting” a avut loc dupa ce parinții…

- Cristina Ciubotaru, avocata și experta anticorupție, a publicat o postare in rețelele sociale in legatura cu audierea de catre Comisia Pre-Vetting nu doar a judecatorului Ion Chirtoaca, dar și a parinților acestuia, noteaza Noi.md. Avocata face referire in postarea sa la intrebarile adresate de catre…

- Fostul premier, Ion Chicu, a venit cu o reacție, dupa ce parinții judecatorului Ion Chirtoaca, aflați, de mai mulți ani, la munca peste hotare, au fost intervievați online de catre președintele Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. „Suntem popor blestemat sa ne batjocoreasca strainii. Și ne-o facem…

- Parinții judecatorului Ion Chirtoaca, aflați, de mai mulți ani, la munca peste hotare, au fost intervievați online de catre președintele Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, membru internațional. Mama și tatal magistratului au raspuns la mai multe intrebari legate de transferurile banești pe care…

- Probleme pentru trapperul Gheboasa. Potrivit informațiilor aparute in presa, acesta este cercetat pentru consum de droguri, dupa ce a fost depistat in Capitala avand asupra sa o cantitate de canabis. “Fata de un suspect sunt continuate cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere, fara…

- Curtea Constitutionala a Slovaciei a suspendat joi unele dintre reformele controversate ale codului penal, care au declansat proteste in masa si au atras critici din partea opozitiei si a Bruxellesului, potrivit AFP.