Care sunt destinațiile de vacanță preferate ale româncelor în 2024? Romancele care isi rezerva excursii prin platforme de calatorie prefera sa-si petreaca vacanta in Italia, Grecia sau Spania, iar valoarea medie a acestor sejururi este de aproximativ 160 de euro, intr-un pachet ce include zbor si hotel, reiese dintr-o analiza realizata de o platforma online

- Romancele care iși rezerva excursii prin platforme de calatorie prefera sa-și petreaca vacanța in Italia, Grecia sau Spania. De obicei, valoarea excursiilor lor intr-un pachet ce include zbor și hotel este situata in jurul sumei de 160 E/persoana.

