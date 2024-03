Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva sectiei de handbal a CSM Ploiesti, Delia Rosu, va participa cu echipa nationala de cadete (jucatoare nascute in anii 2008-2009) a Romaniei la editia din acest an a Jocurilor Mediteraneene, competitie programata sa se desfasoare in perioada 26 februarie – 3 martie la Podgorica (Muntenegru)!…

- In cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente, aflat in creștere in Uniunea Europeana, patru laboratoare subterane au fost distruse, 92 de website-uri inchise, 1.238 de persoane au fost puse sub acuzare și s-au facut capturi de peste 64 de milioane de euro. Este bilanțul anunțat,…

- Nationala Romaniei a surclasat echipa Kazahstanului cu scorul de 25-3 (7-1, 6-1, 5-0, 7-1), miercuri, in Grupa D a Campionatului Mondial de polo pe apa masculin de la Doha (Qatar). Dupa un debut cu stangul, 8-15 cu Ungaria, tricolorii s-au impus fara emotii in fata Kazahstanului, asigurandu-si in mare…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…

- Joi, 11 ianuarie, s-au disputat semifinalele Campionatului European feminin de polo pe apa, care este gazduit de orașul olandez Eindhoven, intre 3-13 ianuarie: Spania – Grecia 13-5 și Olanda – Italia 7-6 (FOTO). Ultimele meciuri ale turneului continental vor avea loc sambata, 13 ianuarie: Grecia – Italia…

- Anul 2024 aduce noi taxe pe care turiștii trebuie sa le plateasca, pe langa cazare, mancare și bilete de avion. Grecia a introdus taxa de clima. Guvernul elen vrea sa stranga bani ca sa reconstruiasca zonele afectate de fenomenele meteo extreme. Alte destinații preferate de romani impun taxe menite…

- Cand Romania este pe ultima suta de metri a pregatirilor de Revelion, in alte parți ale lumii, artificiile anunța deja primele clipe ale anului 2024. Cele mai „grabite” zone geografice sunt in Oceanul Pacific.Kiribati, cel mai mare stat din Oceania din punct de vedere al intinderii, cu o suprafața de…