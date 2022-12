Stiri pe aceeasi tema

Selectionata Japoniei a invins echipa Spaniei cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dar ambele formatii s-au calificat in optimile de finala. In cel de-al doilea meci al serii, Germania a invins Costa Rica…

Selectionata Germaniei conduce echipa Costa Ricai cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc joi seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Costa Ricai si Germaniei, care are loc joi seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

Selectionatele Spaniei si Germaniei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, intr-un meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, informeaza Digi24.ro .

Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Spaniei si Germaniei, care are loc duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:

- Selectionata Ecuadorului a invins echipa Qatarului cu scorul de 2-0 (2-0), in meciului inaugural al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa A a competitiei.