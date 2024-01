Anca Boagiu, fostul ministru al Integrarii Europene din Romania, ajunge și ea in Republica Moldova pe un post de top: consilier la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, rolul ei fiind de a ajuta echipa de la Chișinau in negocierile de aderare la UE. Anca Boagiu urmeaza calea deschisa de Anca Dragu, fostul ministru al Finanțelor, care a fost numita recent guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova. Se pare ca le merge bine la Chișinau foștilor miniștri din Romania. Despre prezența Ancai Boagiu in Republica Moldova s-a aflat de la ministrul de resort, Andrei Spinu, care a…