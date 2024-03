Republica Moldova se pregatește pentru un moment decisiv in istoria sa politica și europeana. Președintele Maia Sandu a anunțat organizarea simultana a alegerilor prezidențiale și a unui referendum constituțional privind aderarea țarii la Uniunea Europeana (UE). Acest anunț vine in contextul in care Republica Moldova iși intensifica eforturile de a se alinia standardelor europene și de a-și consolida legaturile cu blocul comunitar. Un pas mare pentru țara Intr-o conferința de presa recenta, președinta Maia Sandu a dezvaluit planurile pentru cele doua scrutine care ar putea avea loc in luna octombrie.…