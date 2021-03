Fosta soție a pesedistului Georgian Pop, răsplătită de USR PLUS cu o funcție grea Alina Pop a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Pop era pana in acest moment consilier local in Sectorul 4 din partea USRPLUS. IPS Teodosie SFIDEAZA legea: Suntem amenințați. Trebuie sa luptam impreuna pentru credința „Am fost numita azi secretara de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Am aplicat pentru aceasta functie in momentul in care partidul meu a facut, in mod transparent, un apel de candidaturi pentru functii in guvernul de coalitie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

