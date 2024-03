Stiri pe aceeasi tema

- Un individ cautat de autoritați de aproape o jumatate de an, pentru tentativa de omor, a fost prins și reținut de polițiștii din Timișoara. In octombrie anul trecut, barbatul a atacat pe strada doi barbați, tata și fiu, fara vreun motiv și fara sa le cunoasca pe victime.Este vorba despre un…

- Un barbat din orașul Braila a aruncat in jandarmi cu o lopata și mai multe caramizi. De asemenea, braileanul i-a injurat și i-a amenințat cu moartea pe jandarmi. Scandalul a izbucnit in momentul in care jandarmii i-au cerut barbatului sa dea mai incet muzica din curte, potrivit mediafax. Incidentul…

- Știm cat de greu este sa te abții sa mananci dulciuri! Ciocolata, prajiturile, sucurile acidulate și dulci sunt atat de tentante și nu putem renunța la ele. De cele mai multe ori mananci dulciuri dimineața devreme, imediat dupa o cafea, sau dupa amiaza, cand simți ca iți scade nivelul de energie. De…

- Scandal cu lovituri de cuțit intre trei muncitori straini, in Alba. Un srilankez a atacat un conațional și un nepalez Un muncitor din Sri Lanka a fost reținut de polițiștii din Zlatna, dupa ce a provocat un scandal. Incidentul s-a petrecut intr-o societate comerciala din localitatea Patrangeni. Acesta…

- Scandalul distribuirii sumelor de bani din fondul pus la dispoziția Consiliului Județean și a celor defalcate din taxa pe valoarea adaugata catre primariile din județ se muta la un nivel superior, dupa ce Prefectura Timiș a anunțat ca ataca in contencios deciziile, la sesizarea consilierilor județeni…

- La data de 15.01.2024, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale Timișoara au reținut un tanar, banuit de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 14.11.2023, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale Timișoara, au fost sesizați de un barbat, in varsta de 67 de ani,…

- Un moment de fericire in care se filma in timp ce se juca cu fiica sa s-a transformat intr-un coșmar, cand femeia și-a dat seama ca surprinde ultimele clipe din viața unui turist, atacat in mare de o fiara misterioasa.