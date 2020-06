Actorul Costin Marculescu a fost gasit mort, in locuința sa din București, in noaptea de miercuri spre vineri. Fosta sa iubita i-a trimis un SMS lui Dan Capatos, la Antena 1, in care i-a spus ca actorul suferea de afecțiuni cardiace și ca, in timpul relației lor, a apelat de multe ori la medicii de la Urgențe.

"El avea probleme cu inima. Cand eram impreuna, venea des ambulanța la el", a spus Cristina, fosta iubita a lui Costin Marculescu.

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV "Misiune…