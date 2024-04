Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a finalizarii cercetarilor efectuate de catre ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Maramureș, la delegarea procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, acesta a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Fostul prefect al judetului Gorj Dan Ilie Morega a fost plasat sambata, 23 martie, in arest la domiciliu de magistrați, dupa ce a fost prins la volan fara permis a șasea oara, aflandu-se sub control judiciar. Sentința instanței nu este definitiva, ea putand fi contestata, transmite News.ro.Morega are…

- Un tanar de 25 de ani, din comuna Aninoasa, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, sambata seara, dupa ce a fost prins conducand un autoturism drogat și cu permisul anulat pe raza municipiului Targoviște. Ulterior, dupa ce a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviște, pe numele…

- La data de 4 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, fața de un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor…

- Polițiștii lugojeni au reținut un barbat, in varsta de 35 de ani, care a fost prins, de doua ori, in timp ce conducea un autoturism deși nu deținea permis de conducere. „In cursul zilei de 29 februarie a.c., polițiști Biroului Rutier Lugoj sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- Un sofer din judetul Argeș a fost arestat dupa ce a fost prins de doua ori intr-o zi beat la volan și de fiecare data a refuzat recoltarea probelor biologice. Marți, in jurul orei 17.30, polițiștii din Pitești au oprit un șofer, de 35 de ani, din Ștefanești. Etilotestul a aratat ca se afla sub influența…