Sinn Fein, fosta aripa politica a Armatei Republicane Irlandeze (IRA), a caștigat alegerile pentru funcția de premier al Belfastului. Ea a anunțat ca este „un moment definitoriu" pentru regiunea aflata sub control britanic si a cerut inceperea unei dezbateri pe tema reunificarii cu Republica Irlanda. Sinn Fein (republican, nationalist) a obtinut 29% din voturi, fata […]