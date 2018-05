Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunile la care se anunța, cu mare pompa, mape stralucitoare și mult fast, lansarea Programelor pe fonduri europene, par a fi singurele acțiuni de succes ale Romaniei la atragerea și cheltuirea fondurilor europene. Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a inceput, inca din ianuarie,…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a declarat luni ca tara sa coordoneaza un grup format din mai mult de zece state membre ale UE care pledeaza impotriva reducerii fondurilor alocate politicii de coeziune si politicii agricole comune in viitorul buget multianual al UE, fonduri pentru…

- Propunerea de buget pentru perioada 2021 2027, prezentata ieri de Comisia Europeana in Parlamentul European, conditioneaza finantarea europeana de respectarea statului de drept. "Respectarea statului de drept reprezinta o conditie prealabila esentiala pentru buna gestiune financiara si pentru eficacitatea…

- Fondurile europene accesate de Romania Fondurile europene accesate de România de la aderare pâna în prezent depasesc 46 de miliarde de euro, dintre care zece miliarde numai în perioada actuala de programare, a declarat la Antena 3, ministrul fondurilor europene, Rovana…

- Romania are un deficit de aproximativ noua miliarde de euro pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a declarat vineri, pentru AGERPRES , directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Adrian-Ionut Chesnoiu. El sustine ca exista “o diferenta foarte mare intre…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt doi dintre liderii politici aflati la guvernare in 6 din cei 9 ani din intervalul 2007 – 2016, perioada in care Romania a pierdut o treime din totalul pierdut de intreaga Europa. In timp ce se bat cu statul paralel tara pierde bani europeni pe banda rulanta.…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…