Noul terminal are peste 30.000 de metri patrati, este dispus pe trei niveluri, fiind de peste zece ori mai mare decat terminalul T3 utilizat pana acum. Investitia, care se apropie de 100 milioane de euro, a fost inaugurata in prezenta autoritatilor locale si judetene, dar si a europarlamentarilor liberali Rares Bogdan si Dan Motreanu. Pasagerii cursei Tarom Iasi-Bucuresti au facut formalitatile de imbarcare in noua cladire. ”A fost o viteza incredibila pentru aceasta investitie. Este o investitie realizata din bani europeni, in proportie de peste 80 la suta. S-au luat 82 milioane de euro pentru…