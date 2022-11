Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile incep sa scada de vineri, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un regim termic firesc, ceea ce inseamna maxime care nu vor mai depasi 15 grade Celsius, a declarat Florinela Georgescu, reprezentant al ANM. Directoarea executiva al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Vremea, nefireasca in luna noiembrie intrucat temperaturile depasesc 25 de grade, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. Un val tropical va intra in țara noastra astfel ca va aduce temperaturi de vara. Ce iarna ne asteapta, de fapt, vedeți un pic mai jos. Val de aer tropical…

- Ultima saptamana din octombrie aduce vreme de vara. In zonele de campie meteorologii anunța 28 de grade Celsius. Ultima decada a lui octombrie va fi sub semnul unei perioade mult mai calde decat normalul perioadei, iar tendința se va pastra și in prima jumatate a lunii noiembrie, a declarat la Digi24…

- BANATRegimul termic estimat de catre meteorologi pana pe 16 octombrie va fi asemanator cu cel care s-a inregistrat in intervalul anterior, respectiv vor fi temperaturi mai scazute in anumite zile, urmate de perioade in care vremea se va incalzi, iar temperaturile vor ajunge la 23 de grade in anumite…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- Vremea va fi oscilanta pe parcursul urmatoarelor doua saptamani. Vor fi perioade in care valorile termice maxime vor ajunge chiar si la 30 de grade Celsius, dar si intervale in care temperaturile nu vor mai depasi 25 de grade si va ploua, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Temperaturile scad ușor, duminica, in Capitala, dar raman peste normele climatologice ale perioadei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Luni, 22 august, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi in general instabila și se va manifesta prin perioade cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului in vestul și sud-vestul țarii, local in sud și centru și pe arii mai…