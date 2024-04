Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au avut-o in vizor pe Monica Birladeanu. Actrița demonstreaza ca are mereu grija de ea și se pune pe primul loc in fiecare moment. In timpul sau liber a mers sa se rasfețe la un salon in Capitala!

- Soția lui Florinel Coman a facut un gest incredibil, iar noi avem dovada! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare. Ioana Timofeciuc s-a urcat la volanul mașinii cu fetița de un an in brațe și a plecat. Iata ce filmare…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Florinel Coman demonstreaza ca nu este atent doar la balonul de pe terenul de fotbal. Atacantul de la FCSB imparte totul cu soția sa, Ioana, iar imaginile o pot demonstra.

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 2-1, in prima runda din play-off-ul Superligii. Dupa meci, Florinel Coman a oferit imagini superbe alaturi de soția Ioana Timofeciuc și de fiica Kasia. Florinel Coman a contribuit la o noua victorie a celor de la FCSB. Rasplata pentru golul marcat a venit in la final,…

- Razvan Sava și soția lui fac ceva ce aproape niciun cuplu nu mai face in ziua de azi! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fostul primar general interimar al Capitalei cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din showbizul romanesc și nu le scapa nimic. Reușesc sa surprinda celebritațile in cele mai interesante ipostaze, iar de aceasta data, Macanache a fost „prins” in obiectivul lor. Artistul a ieșit la plimbare…

- Cine ii rezolva "problemele" Gabrielei Oțil cand soțul ei nu e prin preajma. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca soția lui Dani Oțil se descurca in orice situație.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc sa fie intotdeauna cu ochii pe vedetele din Romania. Dani Oțil și soția sa, Gabriela, au fost luați in vizor, iar imaginile surprinse arata cat de pasionali sunt unul cu celalalt. Dupa ce au luat masa impreuna, au facut mai multe gesturi…