Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce tatal lui conduce o mașina de 400 de mii de euro, fiul se plimba pe bicicleta! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe ”urmele” lui Cezar Vizan, baiatul celui supranumit “cel mai bogat director din Ministerul Transporturilor”, și l-au surprins in…

- Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj, a fost externat recent de la psihiatrie, unde a fost internat pentru expertiza dupa ce a fost prins la volan pentru a patra oara, in 20 de zile. In cursul zilei de duminica, in urma unor imagini aparute in spațiul public, polițiștii l-au prins din nou pe Morega…

- Ilie Nastase știe sa țina aprinsa flacara iubirii! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins alaturi de frumoasa lui soție. Iata cat de atent este fostul tenismen cu Ioana Nastase, dar și ce imagini avem cu cei doi soți!

- Cand ii place ceva, se vede! Andreea Mironescu a facut o pasiune obsesiva, iar noi iți vom spune despre ce este vorba. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” soției lui Alex Iordanescu și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare și de senzație. Iata…

- Pe imaginile postate chiar de femeie pe retelele sociale se vede cum mama de 25 de ani isi tine fiul de doar 9 luni in brate, in timp ce se afla la volanul unei masini puternice. Bebelusul are manutele pe volan, in timp ce incearca sa il miste. Totul se intampla pe un drum public din Borsa. Inconștiența…

- Vlad Voiculescu se descurca de minune in postura de parinte! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat politicianul. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe Vlad Voiculescu intr-o ipostaza rara,…

- Cu cine iși petrece Dan Chișu timpul atunci cand soția lui, Alina Chivulescu, femeia care i-a pus inima pe jar, nu este prin preajma. Actorul a fost surprins in ipostaze de senzație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi beți sau suspecți ca s-au urcat drogați la volanul mașinii, prinși de polițiștii din Alba Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi beți sau suspecți ca s-au urcat drogați la volanul mașinii, prinși de polițiștii din Alba La data de 28 ianuarie 2024,…