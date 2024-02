Florin Tănăsescu: MAZĂRE, BOB, FASOLE, LINTE… ŢARA ARE PREŞEDINTE! „Sa-mi intru sau nu «in drepturi», cum scriu astia cu limbaj de lemn pe saituri?” se intreba un anotimp: Vara. Sor’-sa, primavara, i-a zis:”Intra, fata, ca m-am saturat de cotcodaceala astora”. „Grabeste-te, soro, i-a zis si toamna! Doar n-oi vrea sa cada in carca mea si parlamentarele, si localele!” Asa ca vara dadu sa treaca pragul unui bar. Doar ca un paznic de la o carciuma i-a zis: „Pe-aici nu se trece. E-alegere de vara pentru tara. Se discuta probleme grele”. Rusinata, a dat sa plece. – Cocoana, i-a zis unul de la tejghea. Crezi ca mai sunt vremurile alea cand veneai pe nepusa masa?”.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

