“Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor recomanda beneficiarilor – fosti si actuali clienti ai Raiffeisen Bank S.A, cu credite incheiate in LEI/EUR/USD, in perioada 2006-2009, aflate in derulare la data de 20.10.2017, momentul emiterii Ordinului de Presedinte ANPC, prin care s-a dispus restituirea sumelor reclaculate, in raport cu cele incasate cu titlu de dobanzi – sa se prezinte la unitatile bancii, pentru recuperarea sumelor cuvenite potrivit Ordinului amintit, tinand cont de faptul ca Raiffeisen Bank are obligatia restituirii acestor sume”, a transmis ANPC, luni, printr-un comunicat…