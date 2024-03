Florin Salam a fost eliberat! Regele manelelor a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile! / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a fost ridicat de acasa de poliție! Avem imagini de la fața locului, acolo unde autoritațile au intrat in locuința cantarețului de manele. Iata ce se intampla cu „Regele manelelor” in aceste momente, dar și de ce este audiat!

- Un tanar din Targoviște este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiștii din municipiu la volan fara permis de conducere și sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost oprit in trafic pe strada George Cair, in noaptea de joi spre vineri. Inițial, barbatul a fost reținut pentru 24 de…

- Arestat preventiv saptamana trecuta de Judecatoria Chișineu-Criș, un tanar de 20 de ani din satul Vanatori a fost plasat sub control judiciar de catre Tribunalul Arad, instanța desființand decizia magistraților din Chișineu.

- Procurorii DNA Suceava l-au plasat sub control judiciar pe Cosmin Andrei, primarul municipiului Botoșani, intr-un dosar care vizeaza fraudarea unui concurs de care beneficiara ar fi fost amanta de la acea vreme a edilului. Faptele s-au petrecut in august 2021, iar documentele care le-au permis ...

- Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, a fost plasat sub control judiciar! Decizia este valabila timp de 60 de zile. Cu ce acuzații se confrunta.

- DNA Suceava l-a plasat vineri sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile pe primarul municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, edilul fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunii de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicitații ori permiterea…

- Primarul comunei Draguseni, Eugen Nechita, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar Primarul comunei Draguseni, Eugen Nechita, a fost eliberat din arest, in baza unei sentinte date, luni, de magistratii Curtii de Apel Suceava. Nechita, care a fost arestat pentru trafic de influenta in…

- Iorga Dragos Adrian a fost deferit justitiei de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta, pentru luare de mita doua fapte ambele in forma continuata si folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului…