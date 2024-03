Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul manelist Florin Salam a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, pentru savarsirea a trei infractiuni de inselaciune, dupa ce ar fi incasat sume de bani pentru prestarea de servicii muzicale la mai multe petreceri fara sa fi onorat ulterior intelegerile. Manelistul…

- Florin Salam, reținut pentru ca ar fi inșelat mai multe persoane de la care ar fi luat bani, dar nu a mai mers la acele evenimente, a fost pus sub control judiciar.Cantarețul de manele Florin Salam a fost ridicat de acasa, joi dimineața, și dus la audieri la Sectia 2 Poliție din Capitala.…

- Informații de ultima ora! Florin Salam a fost eliberat din arest! Conform surselor, regele manelelor a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce, in aceasta dimineața, a fost saltat de polișțiști in cadrul unui dosar de inșelaciune!

- Cantaretul de manele Florin Salam a fost retinut, joi, pentru 24 de ore, pentru savarsirea a trei infractiuni de inselaciune, dupa ce ar fi incasat sume de bani pentru prestarea de servicii muzicale la mai multe petreceri fara a fi onorat intelegerile, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.…

- Un tanar din Targoviște este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiștii din municipiu la volan fara permis de conducere și sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost oprit in trafic pe strada George Cair, in noaptea de joi spre vineri. Inițial, barbatul a fost reținut pentru 24 de…

- Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Ionuț Andrei, a fost plasat sub control judiciar! Decizia este valabila timp de 60 de zile. Cu ce acuzații se confrunta.

- Directoarea generala a Casei de Asigurari de Sanatate Maramures, Carmen Eleonora Prodan, si directoarea executiva a Directiei relatii contractuale din cadrul aceleiasi institutii, Camelia Rodica Stretea, sunt urmarite penal de DNA pentru comiterea mai multor infractiuni de luare de mita, informeaza…