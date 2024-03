Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Targoviște este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiștii din municipiu la volan fara permis de conducere și sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost oprit in trafic pe strada George Cair, in noaptea de joi spre vineri. Inițial, barbatul a fost reținut pentru 24 de…

- Arestat preventiv saptamana trecuta de Judecatoria Chișineu-Criș, un tanar de 20 de ani din satul Vanatori a fost plasat sub control judiciar de catre Tribunalul Arad, instanța desființand decizia magistraților din Chișineu.

- Procurorii DNA Suceava l-au plasat sub control judiciar pe Cosmin Andrei, primarul municipiului Botoșani, intr-un dosar care vizeaza fraudarea unui concurs de care beneficiara ar fi fost amanta de la acea vreme a edilului. Faptele s-au petrecut in august 2021, iar documentele care le-au permis ...

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii, inclusiv la sediul CJ. Prim-vicepreședintele PNL e acuzat de luare de mita și fals in declarații. Sub control judiciar au fost puși și sora și cumnatul…

- Procurorii DNA i-au pus sub control judiciar pe Iulian Dumitrescu, presedintele Consiliului Judetean Prahova, dar si pe sora sa, Angelica Marilena Lambrea, si cumnatul sau, Adrian Daniel Lambrea.

- Cazul chirurgului vedetelor continua cu informații de ultim moment. Medicul a fost plasat in control judiciar, dupa ce a realizat mai multe operații nereușite. Una dintre ”victimele” sale a fost și Naba Salem, care s-a ales cu complicații grave. Bruneta are nevoie de mai multe operații grele pentru…

- Iorga Dragos Adrian a fost deferit justitiei de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta, pentru luare de mita doua fapte ambele in forma continuata si folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului…