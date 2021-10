Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, joi, ca certificatului verde COVID ar putea fi introdus pentru orice activitate economica din Romania, inclusiv pentru accesul in magazine. Intrebat despre o posibila carantinare a Capitalei și a județului Ilfov, Cițu a spus, la finalul ședinței de joi a Guvernului,…

- Imediat dupa anunțarea rezultatelor oficiale la Congresul PNL, Partidul Social Democrat i-a transmis, intr-un comunicat, noului președinte al PNL și premier in funcție Florin Cițu, ca il așteapta o moțiune de cenzura. ”Cițu, te așteptam la moțiunea de cenzura”, a fost reacția PSD, pe pagina de Facebook.…

- Cel de-al 15 Congres UDMR i-a avut invitați și pe Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi mari rivali in lupta pentru președinția Partidului Național Liberal. In discursul sau, Ludovic Orban i-a numit “ințelepți” pe cei de la UDMR pentru ca nu au alegeri interne. In replica, Kelemen Hunor a spus ca atat…

- Deputatul PNL Gigel Știrbu i-a dedicat, miercuri seara, pe contul de Facebook, ministrului remaniat al justiției Stelian Ion un desen pe care il considera sugestiv. Ca și alți colegi ai sai liberali, Gigel Știrbu il acuza pe Stelian Ion de șantaj la adresa premierului Florin Cițu. “Asta ar trebui sa…

- Fostul premier Mihai Tudose explica, miercuri, intr-o postare pe Facebook, de ce creșterea economica cu care s-a laudat marți premierul Florin Cițu nu are nicio susținerea in realitate, dimpotriva. “Ne da cu minus!!!”, atrage atenția Mihai Tudose. “Premierul cu cazier/ țepar joaca alba-neagra cu datele…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, critica, luni, in termeni duri, intr-o postare pe Facebook, lipsa de reacție a liderilor USR – PLUS in scandalul legat de dosarele din SUA ale premierului Florin Cițu. Reacția lui Tudose vine la scurt timp dupa ce liderul USR-PLUS Dacian Cioloș a spus,…

- Informația ca Florin Cițu a fost inchis 2 zile in SUA, in urma cu 20 de ani, pentru ca a fost prins baut la volan a facut inconjurul internetului inca de la ora 12, premierul avand o reacție o ora mai tarziu, la briefingul ședinței de guvern, la ora 13. Daca ceilalți lideri politici, de […] The post…

- Florin Cițu a anunțat, marți, dupa ședința coaliției, ca ministerului Tramsporturilor ii va fi alocata in plus suma de 625 milioane de lei, dupa disucuțiile cu ministrul Catalin Drula și copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta…