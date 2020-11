Stiri pe aceeasi tema

- Daca legea va fi promulgata și ar trebui aplicata dublarea alocațiilor, vor trebui taiați bani din alta parte, reiese din declarațiile lui Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, care a precizat ca nu crede ca se va ajunge acolo. „Contul sigur este, bani nu sunt”, a spus el facând…

- La inceputul lunii, Executivul a sesizat CCR asupra Legii privind respingerea OUG 123/2020 pentru modificarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Pe 19 august, Camera Deputatilor a adoptat decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Guvernul este obligat sa dubleze alocatiile si sa respecte majorarea pensiilor cu 40%. Acesta susține ca Executivul "incearca sa puna toate piedicile" pentru ca aceste masuri "sa devina efective"."Atunci cand dezbaterea politica trebuie transata…

- Curtea Constituționala (CCR) a respins sesizarea Guvernului in legatura cu respingerea ordonanței de urgența care prevede creșterea etapizata a alocațiilor pentru copii, conform unor surse citate de G4Media. La inceputul lunii, Executivul a sesizat CCR asupra Legii privind respingerea OUG 123/2020 pentru…

- "Atunci cand dezbaterea politica trebuie transata prin votul majoritatii si nu convine minoritatii, minoritatea se duce si reclama la CCR, Curte pe care vrea sa o transforme intr-un arbitru politic. CCR nu e arbitru politic, ea judeca dupa Constitutie. Majorarea alocatiilor nu este o decizie care…

- Camera Deputaților a respins miercuri, in calitate de for decizional, Ordonanța de Urgența a Guvernului prin care alocațiile au fost marite cu 20% de la 1 august. Daca legea de respingere a Ordonanței de Urgența este promulgata de președinte, intra in vigoare legea inițiala prin care alocațiile au fost…

- Guvernul a depus luni, in aceeasi zi cu presedintele Klaus Iohannis sesizare referitoare la Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Sesizarile vizand aceasta lege, prin care Parlamentul…

- Curtea Constituționala a Romaniei anunța ca a stabilit termen pentru ședința de judecata in cazul sesizarilor președintelui Romaniei și Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului.Judecatorii…