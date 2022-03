Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat, luni, ca legea offshore trebuie sa fie in interesul romanilor, motiv pentru care trebuie "masurata de zece ori si taiata o singura data". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania nu este in situația de a ramane fara gaz, spune premierul Nicolae Ciuca. Acesta a subliniat faptul ca țara noastra are ca „prim obiectiv deschiderea interconectorului dintre Grecia si Bulgaria, astfel ca din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american”.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, liderul PNL, a apreciat marti ca legea offshore este necesara pentru definirea unor criterii clare, fara de care nimeni nu isi va asuma riscul investitiei aferente exploatarii gazelor naturale din Marea Neagra, informeaza AGERPRES . „Fara o lege offshore, nu poate…

- “Fara o lege offshore, nu pot sa inceapa explorarea de gaze in… si nu pot sa faca, de fapt, planul de investitii. Aici nu putem sa discutam macar de un plan de investitii al parteneriatului nostru cu OMV Petrom pentru a explora gaze in Marea Neagra. Legea offshore – ok, nu aveai nevoie de ea pentru…

- In plina criza a gazelor, legea offshore este prinsa la mijloc intre PSD și PNL. Liberalii țin ca legea sa intre cat mai repede in plen și sa fie adoptata. Legea offshore buna pentru investiția din Marea Neagra „Fara o lege offshore nu pot sa faca planul de investiții, nici macar nu putem sa discutam…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat ca fara o lege offshore nu pot incepe investitiile privind explorarea de gaze in Marea Neagra, mentionand ca acest proiect ar putea ajuta Romania sa aiba o „securitate energetica”, din 2026, scrie News.ro . „Fara o lege offshore, nu pot sa inceapa explorarea…

- “Prioritatea zero este legea offshore. Este clar, pentru mine este foarte important acest proiect de lege, l-am pus pe masa coalitiei la ultima sedinta de coalitie, trebuie sa avem o varianta pentru 1 februarie. Exista, mai sunt cateva detalii de discutat, dar trebuie sa adoptam acest proiect al legii…