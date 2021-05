„Dupa 1 august, putem sa vorbim de alte relaxari. Pana la 1 august, speram sa avem 50-60% dn populație vaccinata”, a declarat Florin Cițu, invitat in podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar” .Șeful Guvernului a vorbit și despre o competiție la vaccinare intre marile orașe și județe ale țarii.„Competiția e buna. Chiar și in vaccinare. S-a creat o competiție intre București, Cluj și Timișoara. Este o competiție la vaccinare. (...) Acum avem datele. Rata de vaccinare anti-COVID in București a ajuns la 42%. E pe primul loc. E peste Cluj. La Cluj e 39%”, a mai spus Florin Cițu.In ceea ce privește festivalurile…