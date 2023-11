Plenul Senatului a decis, miercuri, ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu (PNL). S-au inregistrat 90 de voturi „pentru”, doua voturi „contra”, iar trei senatori nu au votat. Anterior, Comisia Juridica a Senatului a votat in unanimitate solicitarea procurorilor. Anchetatorii il suspecteaza pe fostul premier de abuz in serviciu, in scandalul achiziției zecilor de milioane de […] The post Florin Citu a ramas fara imunitate. DNA poate incepe urmarirea penala pe numele lui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .