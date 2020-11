Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna Melania Trump a postat un eseu personal pe site-ul Casei Albe in care detaliaza experiența ei in lupta cu Covid-19, fiind diagnosticata in urma cu aproximativ doua saptamani. Prima doamna a mai dezvaluit ca fiul ei, Barron Trump, in varsta de 14 ani, despre care Casa Alba a confirmat public…

- Actiunile societatii de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) vor intra joi la tranzactionare pe Piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Potrivit Bursei de Valori Bucuresti, vor intra la tranzactionare doar actiunile de clasa A (ordinare) ale Holde Agri Invest, care…

- Un incident electoral a avut loc intr-o localitate din județul Sibiu, Poliția fiind chemata sa faca verificari. Potrivit unei sesizari formulate de reprezentanții USR, primarul din localitatea Șeica Mare, Nicolae Susa, a transportat cu un autoturism alegatorii la secția de votare și le-ar fi sugerat…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Oradea, la intalnirea cu candidatii bihoreni, ca ar vrea ca si presedintele Iohannis sa inceapa un proiect major ca sa aiba si el ce inaugura dupa alegerile din 2024. “Am vazut ca domnul Iohannis are o pasiune: inaugureaza tot ce am inceput…

- Candidatul liberal la Primaria Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost bine conectat la banii europeni, scrie ziuanews.ro citand materialul prezentat in mai 2018 de Antena 3, care dezvaluia cum Ciucu impreuna cu soția sa, cu Cristian Ghinea și concubina sa, Oana Ganea, plimba bani europeni prin firme și…

- Școlile din Anglia se confrunta cu o toamna de paralizie din cauza dificultaților in obținerea testelor Covid, au avertizat directorii, educația „incetand” atunci cand personalul și studenții sunt obligați sa ramana acasa in urma unui caz suspect, scrie The Guardian. Mii de directori de școli au scris…

- Ceretatorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiala lucreaza la fabricarea de drone care vor fi folosite in lupta contra COVID-19. Printre misiunile dronelor vor fi livrari urgente de hrana sau medicamente, dar și depistarea oamenilor care nu poarta masca, scrie libertatea.ro.…

- Fostul ministru de interne Carmen Dan confirma zvonurile și anunța ca nu va fi prezenta astazi la votul moțiunii de cenzura. „Dupa o saptamana extrem de agitata, cu griji și ganduri de toate felurile legate de starea de sanatate a mamei mele, care in cursul saptamanii trecute a fost testata și ulterior…