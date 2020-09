Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a continuat tirul de atacuri la adresa Gabrielei Firea, dupa ce social-democrata l-a facut „terorist politic” care vrea sa distruga PSD și care i-a pus bețe in roate, alaturi de Victor Ponta, in cursa pentru al doilea mandat de primar general. Dupa o luare de…

- "Eu m-am saturat sa fiu oprit de cetateni pe strada care imi reporseaza ca nu merge lunmina, ca nu au apa calda, ca sunt gropi. Ca sa nu mai vorbim de ce dezastru lasa in urma companiile municipale, RADETUL. M-am saturat sa fim certati de cetateni din cauza lor. I-am spus Gabrielei Firea si…

- "Ma bucur ca sunt liderul PRO Romania - si ca voi fi in continuare doar PRO Romania ! Eu imi recunosc greselile - invat din ele - si incerc sa le indrept! Nu am dat niciodata vina pe altii - ba chiar mi-am asumat si am platit eu pentru relele altora / pentru ca asa consider ca trebuie sa gandeasca…

- "In afara de dezamagire nu am alt cuvant sa descriu sentimentul pe care il am. Ar fi fost o dovada de respect pentru cetațeni sa avem o alianța de centru-stanga. Cetațenii așteptau o astfel de alianța. Din pacate, ei au ales o cale greșita, alianța raului, alianța distrugerii, pentru ca prin tot…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului”. Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului.„Nu ma asteptam,…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat marți seara la Antena 3 ca nu mai candideaza la Primaria Capitalei daca pe flancul de centru-stanga este un candidat mai bun decat ea. Dimineața Firea declara la Adriana Nedelea LA FIX ca nu va renunța la candidatura sa și ca partidul o susține."In aceasta…

- Scenariu-bomba prezentat, marți, la Sinteza zilei, de Mihai Gadea: Actualul edil al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar putea retrage din cursa pentru un nou mandat la Primaria Generala lasandu-i locul lui Victor Ponta.