Stiri pe aceeasi tema

- Finantari nerambursabile pentru IMM-uri, prin programul „Fabricat in Romania”. Precizarile Ministerului Economiei Finantari nerambursabile pentru IMM-uri prin programul „Fabricat in Romania”. Ministerul Economiei va acorda noi finanțari nerambursabile pentru dezvoltarea IMM-urilor. Procedura de implementare…

- Procedura de Implementare a Programului de Microindustrializare – „Fabricat in Romania” a fost publicata in Monitorul Oficial Procedura programului național multianual de microindustrializare a fost publicata in Monitorul Oficial. Schema de minimis va fi implementata de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Ministerul Economiei a publicat, vineri, 27 octombrie 2023, in Monitorul Oficial, Procedura oficiala, cu lista domeniilor CAEN eligibile și anexele relevante, pentru Programul de finanțare Comerț 2023, prin care firmele romanești pot obține de la stat ajutoare de minimis de maximum 500.000 de lei (100.000…

- Ministerul Economiei a publicat, joi, in Monitorul Oficial forma finala a Procedurii de implementare, cu lista domeniilor CAEN eligibile și anexele aferente, pentru programul Microindustrializare 2023, prin care microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania pot obține ajutoare de…

- ”A inceput procedura de selectie a Operatorului care va implementa „Programul de implicare civica”, in contextul celei de-a doua contributii elvetiene pentru Romania destinata sustinerii societatii civile”, anunta, miercuri seara, Ministerul Finantelor. Institutia precizeaza ca programul beneficiaza…

- ”5 miliarde de euro, cuprinse in nu mai putin de 13 scheme de finantare, cu alocari intre 90 de milioane de euro si Programul Regional, cu peste 4 miliarde euro, au la dispozitie autoritatile publice locale in aceasta toamna, sume ce pot fi accesate de Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) pentru…

- Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de statutul de membru al Uniunii Europene si de fluxurile de capital de la Uniunea Europeana care sprijina investitiile si stabilitatea macroeconomica a tarii, precum si de evolutia pozitiva…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din Romania vor putea obține ajutoare de maximum 500.000 de lei fiecare, prin noile programe Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023, modificate de Ministerul Economiei fața de anii trecuți, conform unor proiecte de procedura publicate miercuri.