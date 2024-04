Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla in fața unei provocari economice fara precedent, iar Comisia Europeana a raspuns cu o masura vitala de susținere. Aproband reintroducerea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 2,5 miliarde de euro, echivalentul a 12,5 miliarde de lei, Europa acorda o gura uriașa de oxigen economiei…

- Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumparare in Bulgaria a atins 64% din nivelul mediu european in 2023. Acesta este unul dintre indicatorii care arata cel mai exact convergența in interiorul Uniunii Europene, deoarece se iau in considerare diferențele de preț in fiecare…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…

- Romania este fruntașa la prețurile pe care le platește la energie! Romanii primesc cele mai mari facturi la energie din toata Uniunea Europeana, iar cele mai afectate sunt companiile care au ajuns sa plateasca prețuri exorbitante. Potrivit unui raport realizat de Comisia Europeana companiile mijlocii…

- Statele din Uniunea Europeana vor recunoaste „automat” diplomele romanesti de asistent medical generalist obtinute inainte de aderarea Romaniei la UE pentru cei care au urmat programul de revalorizare organizat in scopul alinierii la criteriile minime de formare prevazute de Comisia Europeana, a informat,…

- „Sunt trei proiecte și sunt prioritate maxima, cel puțin pentru mine. Toate partidele au votat in Senat Legea 2 Mai și legea privitoare la registrul traficanților de droguri. Aceste legi ar oferi statului roman parghii reale de a se bate cu acest flagel al drogurilor. Trecand de nevoia omului politic…

- Comisia Europeana va aloca aproape 600 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructuri energetice ce contribuie la decarbonizare și la securitatea aprovizionarii. Țara noastra urmeaza sa primeasca 12,77 milioane de euro pentru modernizarea instalației de inmagazinare a gazelor naturale Depomureș.…