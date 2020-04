Financial report Economia mondială primește cea mai mare lovitură…

Financial Times: Economia mondiala va primi cea mai mare lovitura de la Marea Depresiune încoace. Contracția globala din acest an va fi atât de puternica încât doar o mâna de oameni din întreaga lume vor fi experimentat un eveniment similar în viața lor. ● Les Echos: Cea mai urâta recesiune. Conturile publice se degradeaza în viteza iar ce va fi dupa ieșirea din izolare ramâne în ceața. ● Duma: Guvernul de la Sofia obliga marile lanțuri de magazine sa vânda produse bulgarești. ● Presa lumii pe scurt.

