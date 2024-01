Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Fașia Gaza si care sa deschida calea catre crearea unui stat palestinian, dezvalui duminica, 28 ianuarie, ziarul britanic Financial Times (FT), potrivit Agerpres.Initiativa a fost prezentata de ministrul…

- Emiratele Arabe Unite au indemnat SUA sa sprijine incetarea imediata a focului in Fașia Gaza, avertizand ca riscul unei conflagrații regionale crește zilnic pe fondul continuarii razboiului dintre Israel și organizația islamista palestiniana Hamas.

- Guvernul israelian a dezvaluit, pentru prima data de la inceputul razboiului cu Hamas, o foaie de parcurs pentru "ziua de dupa". Un document care exclude revenirea mișcarii islamiste la putere, dar care lasa puțin loc pentru revenirea Autoritații Palestiniene.La trei luni de la inceputul razboiului…

- Vrei sa obții viza de munca in Marea Britanie? Guvernul britanic crește pragul salarial necesar obținerii vizei Vrei sa obții viza de munca in Marea Britanie? Guvernul britanic crește pragul salarial necesar obținerii vizei Ministrul de Interne britanic James Cleverly a anunțat, luni, ca salariul minim…

- Urmatoarea etapa a razboiului impotriva Hamas va fi și mai complicata pentru forțele de aparare israeliene, crede Sean Rayment, fost capitan in Regimentul britanic de Parașutiști la sfarșitul anilor 1980.

- SUA au atacat o grupare proiraniana in Irak: Bagdadul a 'explodat' și denunta o incalcare a suveranitatii țariiCel putin opt combatanti din cadrul unei grupari proiraniene au fost ucisi miercuri in bombardamente americane ”fara stirea agentiilor guvernamentale irakiene”, denunta intr-un comunicat…

- Ministrul britanic de finante, Jeremy Hunt, a anuntat miercuri ca va debloca 7 milioane de lire sterline pentru urmatorii trei ani pentru a finanta organizatiile care lupta impotriva antisemitismului in scoli si universitati, relateaza AFP."Sunt profund ingrijorat de cresterea antisemitismului in…