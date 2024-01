Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Fașia Gaza si care sa deschida calea catre crearea unui stat palestinian, dezvalui duminica, 28 ianuarie, ziarul britanic Financial Times (FT), potrivit Agerpres.Initiativa a fost prezentata de ministrul…

- Bombardamentele isareliene asupra unor obiective din Fasia Gaza au continuat si in timpul noptii, cele mai intense atacuri inregistrandu-se in Khan Yunis si Rafah.De asemenea, mai multe rachete au fost lansate din Gaza spre sudul Israelului. Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, a anuntat…

- Premierul palestinian Mohammad Shtayyeh a fost vizitat la inceputul saptamanii de oficiali americani pentru a purta discuții despre un plan de administrare a Fașiei Gaza dupa incheierea razboiului dintre Israel și Hamas, relateaza agenția internaționala de știri Bloomberg News, citata de News.ro.Intr-un…

- Bahar a fost ales prim-vicepresedinte al Consiliului la alegerile legislative palestiniene din 2006, al caror rezultat a sfarsit prin a declansa o ruptura intre Hamas, castigatorul alegerilor, si gruparea nationalista Fatah.Presedintele Consiliului Legislativ, Aziz Dweik, care locuieste in Cisiordania…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) vo ramane sa controleze Fașia Gaza dupa razboi, intr-o serie de comentarii care vor ridica probabil semne de intrebare in randul comunitații internaționale, la cateva ore dupa el ce a declarat…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat luni, 6 noiembrie, la Ankara, acolo unde a efectuat o scurta vizita in cadrul eforturilor de dezamorsare a crizei din Orientul Mijlociu, ca Statele Unite lucreaza "foarte energic" pentru furnizarea de mai mult ajutor umanitar Fasiei Gaza, enclava…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken s-a intalnit cu președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, pe fondul tensiunilor dintre coloniștii israelieni și palestinienii din Cisiordania. Intalnirea lui Blinken cu Abbas a avut loc duminica la Ramallah – in Cisiordania. Inainte de aceasta,…