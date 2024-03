Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a avertizat luni patru țari europene ca planul lor de a lucra pentru recunoașterea unui stat palestinian constituie un „premiu pentru terorism” care ar reduce șansele unei rezolvari negociate a conflictului, transmite agenția Reuters. Spania a declarat vineri ca, in numele pacii in Orientul…

- Liderii Uniunii Europene au emis prima cerere comuna pentru o incetare a focului umanitara si eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza in declaratia summit-ului comun de joi, informeaza dpa. „Consiliul European solicita o pauza umanitara imediata, care sa conduca la o incetare durabila a focului, eliberarea…

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Gaza si a deschide calea catre crearea unui stat palestinian, a dezvaluit duminica ziarul britanic Financial Times (FT), citat de EFE, informeaza AGERPRES . Initiativa a fost prezentata de ministrul…

- O delegatie a rebelilor houthi din Yemen a discutat joi, in cadrul unei vizite la Moscova, despre “necesitatea de intensificare a eforturilor pentru a exercita presiuni asupra SUA si Israelului pentru a pune capat razboiului in Fasia Gaza, potrivit unui purtator al rebelilor yemeniti, citat de France…

- Șeful diplomației israeliene a declarat joi, 4 ianuarie, ca o va trimite inapoi pe ambasadoarea Israelului la Madrid, dupa ce predecesorul sau a rechemat-o in contextul in care premierul spaniol Pedro Sanchez a pus sub semnul intrebarii legalitatea operațiunilor militare israeliene din Fașia Gaza, relateaza…