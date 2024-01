Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Gaza si a deschide calea catre crearea unui stat palestinian, a dezvaluit ieri ziarul britanic Financial Times (FT), citat de EFE, potrivit Agerpres și Hotnews. Initiativa a fost prezentata de ministrul…

- Benny Gantz, ministru in cabinetul de razboi din Israel, le-a transmis locuitorilor din comunitatile evacuate din sudul tarii ca razboiul impotriva Hamas ar putea dura "10 ani, sau chiar o generatie intreaga" si a recunoscut necesitatea urgenta de a asigura eliberarea ostaticilor inca detinuti in Gaza,…

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Gaza si a deschide calea catre crearea unui stat palestinian, a dezvaluit duminica ziarul britanic Financial Times (FT), citat de EFE, conform Agerpres.Initiativa a fost prezentata de ministrul de…

- Guvernul britanic a propus un plan in cinci puncte pentru a obtine o incetare permanenta a focului in Gaza si a deschide calea catre crearea unui stat palestinian, a dezvaluit duminica ziarul britanic Financial Times (FT), citat de EFE. Initiativa a fost prezentata de ministrul de externe David Cameron…

- Marea Britanie nu a avut "alta optiune" decat sa intreprinda actiuni militare impotriva rebelilor Houthi din Yemen, din cauza atacurilor acestora in Marea Rosie, a declarat ministrul de externe David Cameron.Cameron a declarat ca Marea Britanie a dat grupului "avertisment dupa avertisment" inainte…

- Efect de domino dupa atacul impotriva Houthi: se propune o alianța musulmana de forța in Orientul Mijlociu Guvernul de facto al talibanilor din Afganistan a condamnat sambata ofensiva militara americana si britanica impotriva rebelilor siiti houthi din Yemen, atacuri pe care islamistii afgani le interpreteaza…

- Fortele israeliene au efectuat, in cursul noptii de sambata spre duminica, atacuri aeriene si de artilerie de amploare in intreaga Fasie Gaza, potrivit rapoartelor mass-media palestiniene, scrie news.ro.Printre zonele vizate se numara si orasul Khan Younis, din sudul Fasiei Gaza, potrivit publicatiei…

- Ministrul britanic de finante, Jeremy Hunt, a anuntat miercuri ca va debloca 7 milioane de lire sterline pentru urmatorii trei ani pentru a finanta organizatiile care lupta impotriva antisemitismului in scoli si universitati, relateaza AFP."Sunt profund ingrijorat de cresterea antisemitismului in…