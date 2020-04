Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ne indeamna sa evitam aglomerațiile și sa stam acasa. Prin urmare, mai multe școli din Romania, Japonia, Italia, unele parți din China și din alte parți ale lumii, s-au inchis. Poate v-ați intrebat cum incetinește raspandirea coronavirusului inchiderea școlilor.

- Banca Frantei se pregateste sa revizuiasca in scadere "usoara" cresterea economica pe anul 2020, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza cotidianul Le Figaro."In mod cert, vom revizui in usoara scadere estimarile" de crestere economica, a declarat marti Francois Villeroy de Galhau,…

- Mai multe persoane, printre care si copii, au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu masina intr-un grup care participa la un carnaval in orasul Volkmarsen din Germania, potrivit Deutsche Welle. Soferul autoturismului a fost retinut.Cel putin zece persoane, printre care mai multi copii,…

- Printre persoanele aflate pe nava de croaziera Diamond Princess diagnosticate cu coronavirus nu sunt romani, anunța MAE. Intrebați daca printre ultimele persoane infectate aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princess sunt și romani, reprezentanții MAE au raspuns ca nu știu despre așa ceva. Potrivit…

- Les Echos: Imobiliare: în ciuda tuturor alertelor, bancile au împrumutat 258 miliarde de euro în 2019 ● La 75 de ani dupa Yalta, marea dezordine mondiala. ● Financial Times: Cea mai mare firma de avocatura din Japonia urmareste o serie de acorduri convenabile cu UE dupa Brexit ● MTI:…

- China continentala, o tara cu 1,3 miliarde de locuitori, este prima ''sursa'' de turisti a lumii, cu aproape 150 de milioane de calatorii a acestora in strainatate in anul 2018, in conditiile in care doar 10% dintre chinezi au pasaport, transmite AFP. Pe fondul epidemiei de coronavirus, Guvernul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat joi seara ca a declarat stare de urgența la nivel global in urma epidemiei de coronavirus. Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei. „Principalul motiv nu este ce se intampla in China, ci ce se intampla…

- Henley Passport Index a stabilit care sunt cele mai „puternice” pasapoarte din lume in anul 2020. HPI este un clasament ce listeza numarul de tari in care detinatorii unui pasaport pot intra fara sa aiba nevoie de viza. Site-ul ofera un clasament al celor 199 de pasapoarte ai caror deținatorii pot calatori…