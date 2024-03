Germania acuză Rusia de război informațional Ministrul german al Apararii a declarat, duminica, ca Rusia duce un „razboi informațional” cu scopul de a crea disensiuni in Germania, aceasta fiind prima sa reacție dupa publicarea in Rusia a unei inregistrari audio dintr-o reuniune a unor inalți oficiali militari germani. Presa rusa, citata de Reuters, a publicat vineri o inregistrare de 38 de […] The post Germania acuza Rusia de razboi informațional first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, ministrul german al apararii a declarat ca Rusia desfașoara "un razboi informațional" menit sa creeze diviziuni in Germania, aceasta fiind prima sa reacție dupa publicarea in Rusia a inregistrarii audio a unei intalniri la care au participat inalți oficiali militari germani. Presa rusa…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, l-a acuzat duminica pe presedintele Vladimir Putin ca incearca sa "destabilizeze" Germania, in urma difuzarii de catre surse din Rusia a unei convorbiri confidentiale interceptate intre ofiteri germani cu privire la livrari de arme in Ucraina

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca Ucraina i-a otravit pe guvernatorii instalați de Moscova in regiunile ucrainene Herson si Lugansk, deși ambii erau inca in viața, potrivit Reuters.

- Danemarca ar trebui sa isi accelereze investitiile militare dupa ce noi informatii indica faptul ca Rusia se reinarmeaza mai repede decat era de asteptat si ca ar putea ataca o tara NATO in termen de trei pana la cinci ani, a declarat vineri ministrul danez al apararii, Troels Lund Poulsen, relateaza…

- Livrarile externe de muniție au inceput sa se epuizeze in condițiile in care un ajutor de 61 de miliarde de dolari din partea SUA ramane blocat in Congres din cauza luptelor politice, iar Ungaria a blocat un pachet de ajutor de 50 de miliarde euro pentru Ucraina din partea UE in decembrie 2023. UE a…

- Ministrul britanic al apararii, Grant Shapps, a declarat ca lumea a trecut la o faza „prebelica” pe masura ce conflictele globale se intensifica și a indemnat aliații din NATO sa iși mareasca cheltuielile pentru aparare pentru a atinge obiectivul alianței de 2% din produsul intern brut. Oficialul a…

- A venit timpul ca diplomatia sa deschida drumul catre pace intre Rusia si Ucraina, a declarat miercuri ministrul apararii italian, Guido Crosetto, adaugand ca sprijinul ferm al Occidentului pentru Kiev este crucial pentru a asigura negocieri serioase, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Rusia nu este interesata in prelungirea acordului privind exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra, a relatat duminica agentia de presa rusa RIA, citandu l pe ministrul rus al agriculturii Dmitri Patrusev, transmite Reuters. Rusia nu este interesata in prelungirea acordului privind exportul cerealelor…