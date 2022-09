FIL BO RIVA a lansat single-ul Running In Circles FIL BO RIVA a lansat single-ul “Running In Circles”. Exista momente in viața care doar te fac sa te simți pierdut in aceasta lume. Ca și cum nu vei gasi niciodata calea potrivita, ci in schimb continui sa mergi in cerc. Adesea, exista un singur lucru care ajuta: sa incepi totul de la zero – sau cel puțin uitați de tot pentru o noapte. Despre asta este noul single al lui Fil Bo Riva „Running in Circles”. Amestecand indie-pop melodic cu suflet disco funky, Fil Bo Riva creeaza ceea ce poate fi numita cu ușurința o melodie pop perfecta. „Cred ca toți cunoaștem sentimentul de a ne regasi in aceeași… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

