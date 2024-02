Norah Jones a lansat single-ul „Staring at the Wall”

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO „Sa nu mai vii“, noul single și videoclip lansat de artistul albaiulian Cristian Alexievici: „Cateodata e nevoie de cel mai mult curaj sa lasam in lumina tot ce purtam in suflet” „Sa nu mai vii“, noul single și videoclip lansat de artistul albaiulian Cristian Alexievici: „Cateodata e nevoie de…

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…

- Calum Scott a lansat single “Lighthouse” – un cantec de dragoste, de proporții epice, „Lighthouse” il gasește pe cantarețul / compozitorul britanic abordand o melodie cu mai multa indrazneala și incredere decat oricand. Produs de The Nocturns – alias Charlie Martin și Joe Housley, un duo care a mai…

- Norah Jones anunța al 9-lea album și lanseaza single-ul “Running”. Pe 8 martie, cantareața, compozitoarea și pianista, de noua ori caștigatoare a GRAMMY, Norah Jones iși va lansa al noualea album solo – “Visions”, o colaborare cu producatorul și multi-instrumentistul Leon Michels. Noua piesa a fost…

- Celebrarea centenarului Universitații Politehnica Timișoara (UPT) a fost pusa in versuri de catre absolvenții sai, ingineri și staruri rock. Vinilul „O suta de ani” este dedicat celei mai longevive instituții de invațamant superior din Timișoara.

- D-Block Europe a lansat single-ul “I Need It Now”. Totodata, astazi a fost anunțat cel de-al treilea album de studio, „Rolling Stone”, care va fi lansat la nivel global pe 12 ianuarie. Pe langa anunțarea recordului, duo-ul și-a dezvaluit și noul lor single „I Need It Now” – o oferta inteligenta, cu…

- Loredana a lansat single-ul “Roata”, o melodie fascinanta cu tematica de celebrare, care promite sa-i transporte pe ascultatori intr-un taram mistic. “Roata este un cantec despre ciclul vieții, despre viața și moarte, despre lumina vie care purifica și readuce viata in ciuda tuturor obstacolelor. E…