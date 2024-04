Sabrina Carpenter a lansat single-ul “Espresso”

Stiri pe aceeasi tema

- Barbra Streisand, cantareata, compozitoare, actrita, scriitoare si regizoare, castigatoare a premiilor Emmy, Grammy, Oscar si Tony, a inregistrat o melodie noua intitulata "Love Will Survive", dedicata viitorului serial "The Tattooist of Auschwitz" difuzat de SkyShowtime, potrivit news.ro

- Kings of Leon a lansat single-ul “Split Screen”. Este cea mai recenta piesa de pe viitorul lor al 9-lea album, Can We Please Have Fun, care va fi lansat pe 10 mai. „Split Screen” aterizeaza in mijlocul albumului, o secțiune mai meditativa de cantece care favorizeaza textura și atmosfera. „Ne place aceasta…

- Alexandra Capitanescu se pregateste de lansarea primul EP din cariera si prezinta prima melodie de dupa Vocea Romaniei – “Capitanu'”. Melodia, care da si titlul primul material al artistei, este compusa de catre Alexandra, Francis On My Mind si Cristian Prajescu. “Piesa “Capitanu'” este un manifest.…

- Berlin Division, unul dintre cele mai ambițioase proiecte propuse in ultima perioada de scena indie/electro din Romania, a lansat un nou single, „Hope”. Cu un mesaj motivațional vibrant sadit atent in structura lirica, asemeni unui soi rar de semințe de pozitivism, compoziția se deschide simțurilor…

- VIDEO „Sa nu mai vii“, noul single și videoclip lansat de artistul albaiulian Cristian Alexievici: „Cateodata e nevoie de cel mai mult curaj sa lasam in lumina tot ce purtam in suflet” „Sa nu mai vii“, noul single și videoclip lansat de artistul albaiulian Cristian Alexievici: „Cateodata e nevoie de…

- Liviu Teodorescu scoate din cuptor un nou viitor hit, „Indiferența”, pe care l-a creat in studio anul trecut, cu un videoclip proaspat și fierbinte, filmat luna aceasta in București. Piesa „Indiferența” este compusa și produsa de catre Liviu Teodorescu, Smiley și Lucian Nagy. Regizat de catre Ioana…

- Milioane de melodii ale unor artiști precum Taylor Swift, Harry Styles, Ariana Grande, Adele și alții au disparut de pe TikTok in ultimele doua zile. Astfel, videoclipurile in care acestea erau utilizate ca sunet de fundal au devenit silențioase. Acest lucru s-a intamplat deoarece discuțiile dintre…

- Calum Scott a lansat single “Lighthouse” – un cantec de dragoste, de proporții epice, „Lighthouse” il gasește pe cantarețul / compozitorul britanic abordand o melodie cu mai multa indrazneala și incredere decat oricand. Produs de The Nocturns – alias Charlie Martin și Joe Housley, un duo care a mai…