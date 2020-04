Stiri pe aceeasi tema

- Iyanna Mayweather (19 ani), fiica legendarului boxer Floyd Mayweather, a fost arestata sambata in Statele Unite, dupa ce ar fi injunghiat o alta femeie. Fiica lui Mayweather a fost reținuta de polițiști și plasata in arest in Texas, informeaza publicația americana TMZ, aceeași care a anunțat tragicul…

- Un aprozar din Statele Unite a fost nevoit sa arunce alimente de 35 de mii de dolari, dupa ce o femeie ar fi stranutat intenționat pe ele. Femeia este cercetata pentru raspandirea deliberata a coronavirusului, scrie CNN, conform Hotnews. Incidentul a avut loc intr-un aprozar din Hanover Township, Pennsylvania.…

- O femeie care intrase intr-o casa din Alba Iulia pentru a furat bunuri a fost prinsa in flagrant chiar de proprietara imobilului. A incercat sa scape și a abandonat portmoneul pe care incerca sa-l sustraga. Femeia a fost reținuta de polițiști. Potrivit IPJ Alba, vineri, 13 martie 2020, in jurul orei…

- Doua persoane au fost ranite prin injunghiere, duminica seara, in orasul belgian Gent, iar autoarea atacului a fost impuscata de politie si retinuta, afirma surse citate de site-ul de stiri HLN.be, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc in zona Bevrijdingslaan din Gent. O femeie a atacat…

- Caz socant in orasul Ribnita. O femeie a fost injunghiata de catre fiica sa. Victima a fost trasportata la spital, anunta asa-numitul Minister de interne din stanga Nistrului.Incidentul a avut loc ieri, in data de 28 ianuarie.

- Un conflict care a avut loc intr-o familie din satul Bibești, comuna Saulești, s-a incheiat tragic. O femeie de 47 de ani a fost arestata de judecatori, sambata, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalului Gorj, dupa ce și-ar fi omorat soțul. Aceasta l-ar fi injunghiat…

- O femeie in varsta de 29 de ani din judetul Olt a fost retinuta de procurori pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat concubinul, injunghiindu-l cu doua lovituri de cutit.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, o femeie in varsta de 29 de ani din comuna Iancu Jianu…

- O femeie gravida in varsta de 29 de ani a fost retinuta marti seara de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, ea fiind acuzata ca si-ar fi omorat partenerul, pe care l-ar fi lovit cu un cutit atunci cand se certau, potrivit unor surse judiciare. Dupa primele cercetari si dupa audierea…