Fiica lui Adriean Videanu a plecat în călătorie în jurul lumii. Diana mai are de vizitat 157 de ţări FOTO Fiica lui Adriean Videanu a plecat in calatorie in jurul lumii, impreuna cu partenerul ei de viata, juristul Bogdan Balan, scrie wowbiz.ro. Cei doi s-au insurat in toamna lui 2017 si, de atunci, daca este sa ne luam dupa fotografiile pe care le posteaza, sunt intr-o permanenta luna de miere. Pe pagina desocializare a celor doi, construita ca un fel de blog de turism, Diana si Bogdan isi anunta prietenii ca obiectivul lor este sa viziteze cele 195 de tari de pe Glob. Pana acum cei doi au fost in 38 de tari, de pe aproape toate continentele. Diana a absolvit studii economice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

